У держдумі рф пропонують перейменувати посаду президента на правителя

Російські ліберал-демократи запропонували змінити офіційну назву посади президента на «правителя». Хто саме з представників ЛДПР вніс цю ініціативу, невідомо, проте в пресслужбі фракції заявили, що назва посади глави держави в рф «завжди їх бентежила».

Про це пише Business Insider.

Вони вважають, що слово «президент» навʼязане Заходом, і «поки ще не пізно» його можна виправити на варіант, який «ближчий та зрозуміліший російському вуху».

«Назва посади глави держави завжди нас бентежила. Термін «президент» у значенні глави виконавчої влади вперше був використаний лише наприкінці XVIII ст. у США і значно пізніше розповзся по усьому світі. У нашій країні, за історичними мірками, це взагалі нове слово, і поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити», — заявили у фракції.

Питання про відміну терміна «президент» порушувалося депутатами в контексті поправок до конституції рф ще у 2020 році, але тоді пропозицію не ухвалили.

Речник путіна пєсков сказав, що в кремлі поки над цим не замислювалися.