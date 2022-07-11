Турист впав у кратер Везувію під час спроби зробити селфі

У суботу, 9 липня, 23-річний американець впав у кратер Везувію, намагаючи дістати звідти свій телефон.

Про це повідомляє Sky News.

Піднявшись на вершину, хлопець хотів зробити селфі, але телефон вислизнув з його рук і впав у кратер. Рятувальникам довелося залучити гелікоптер, аби врятувати туриста. Американець уцілів, але отримав декілька забоїв та подряпин.

Пізніше вивилося, що хлопець разом з трьома родичами пішли на вершину забороненим маршрутом, який вважають найбільш небезпечним. Крім того у них не було квитків та гіда, тому усій групі висуну звинувачення за перетин забороненої території.