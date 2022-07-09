У Києві спіймали трьох чоловіків, які викрали мідні кабелі зі знищеної російської техніки в центрі столиці

У Києві правоохоронці спіймали трьох чоловіків, які викрали мідні кабелі. Вони зрізали їх зі знищеної російської техніки, яка стоїть на виставці в центрі столиці.

Про це пише Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

«Днями, близько 21-ї години, поліцейські отримали орієнтування про крадіжку на Михайлівській площі. В повідомленні йшлося про трьох чоловіків, які підозріло себе поводили поряд з експонатами військової техніки», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що оперативно виявили чоловіків від 23 до 36 років. Вони зізналися, що зрізали кабелі задля наживи.