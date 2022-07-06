Учитель з Литви випадково потрапив під санкції ЄС замість голови «уряду лнр»

Учитель російської мови з Каунасу (Литва) Сергій Козлов потрапив під санкції Європейського Союзу замість голови так званого «уряду лнр».

Про це пише Lithuania Posts.

Ім’я та прізвище вчителя збігаються з ім’ям та прізвищем російського бойовика. Цього літа він перестав отримувати на банківську картку зарплату, а його платежі почали блокуватися. У банку Козлову сказали, що він значиться як «терорист». Чоловік жаліється, що він не може нічого купувати онлайн і постійно повинен доводити свою непричетність до «лнр».

Вчитель розповів, що з такими ж проблемами зіштовхнувся і його тезка з Вільнюсу. «У нього теж такі ж проблеми, тому що йому з робочого місця довелося відправити довідку до банку, що він не терорист, як вони думають», — розповів Козлов.