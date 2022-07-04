У найкращому університеті росії готуватимуть політологів-експертів із протидії «кольоровим революціям»

У російському Московському державному університеті запроваджують нову програму на тему протидії «кольоровим революціям». Вона буде доступна лише магістрам.

Про це пише «Радіо Свобода».

Нову магістерську програму відкриють на факультеті політології. Там навчатимуть фахівців «у галузі протидії технологіям сучасних інформаційних, гібридних, торгових воєн та кольорових революцій».

Програма матиме назву «Інформаційні та гібридні війни». Під час першого набору заплановано набрати 20 студентів, які вивчатимуть такі предмети як «Психологія екстремальних станів», «Нейролінгвістичне програмування та інші техніки ефективної комунікації в політиці», «Особливості протидії сучасним технологіям кольорових спеціальних військових та поліцейських операцій», «Спецпропаганда та боротьба з фейками в умовах спеціальних військових та поліцейських операцій» та багато інших.

Московський державний університет — найкращий вищий навчальний заклад у росії. У рейтингу всіх університетів світу він посідає 75 місце.

Кольоровими революціями російська влада називає будь-які демократичні, а також прозахідні акції протесту в інших країнах, переважно європейських, які спрямовані на зміну влади або політичного курсу країни. На думку кремля, всі такі акції координуються та фінансуються Заходом, а особливо США. Зокрема, саме кольоровими революціями у російській владі називали Революцію троянд у Грузії, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності в Україні, масові протести проти лукашенка у білорусі 2020 року та багато інших.