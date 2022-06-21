«Захотів кращого життя». Собака білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб зміг утекти до Польщі

У білорусі службовий собака прикордонників після трьох невдалих спроб зміг утекти до Польщі.

Про це пише tut.by.

Восьмирічна бельгійська вівчарка на прізвисько Стів разом із білоруськими прикордонниками патрулювала польсько-білоруський кордон. Собаку тричі повертали білоруським силовикам, але безуспішно: щоразу він утікав від них знову. Волонтери зазначають, що це незвично, тому що дресировані собаки, які працюють у спецслужбах, зазвичай не кидають своїх господарів. Проте Стів таки досяг свого — після четвертої втечі його залишили в Польщі.

У собаки виявилися серйозні шкірні захворювання та ознаки недоїдання. Волонтери припускають, що колишні господарі тримали Стіва на хлібі й воді, та не виключають, що собаку били. Зараз Стів перебуває в притулку для людей похилого віку: пес уже занадто старий, щоб повернутися на службу.

«Він вирішив спробувати кращого життя, і, як бачите, йому це вдалося. Він задоволений», — наголосили волонтери.