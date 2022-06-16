У росії блогер опублікував відео, на якому мер його міста не міг вимовити слово «денацифікація». Наступного дня йому прислали повістку

У російському місті Дальнєгорськ Приморського краю місцевий блогер Данило Куликов опублікував відео з привітаннями мера міста Олександра Теребілова до дня росії. Той, коли говорив про війну в Україні, кілька разів не зміг вимовити слово «денацифікація». Наступного дня до блогера прийшли з повісткою до армії.

Про це Куликов написав у своєму Telegram-каналі.

15 червня блогер написав, що до нього на роботу прийшов сам Теребілов разом із військовим комісаром, щоб вручити повістку на військові збори.

«Щоправда, їх чекало розчарування — я перебуваю у відпустці, про що мої співробітники їм сказали. Олександра Михайловича, мабуть, така відповідь не влаштувала і він вирішив особисто переконатися у моїй відсутності та перевірив усі кабінети. Причому робив це з увімкненою камерою на телефоні», — зазначив він.