У Швейцарії 13 людей шпиталізували з тяжкими опіками. Вони ходили по розпеченому вугіллю під час тимбілдингу

У Швейцарії двадцять пʼять людей отримали опіки після того, як босоніж пройшлися по розпеченому вугіллю — у рамках тимбілдингу.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у вівторок, 14 червня, на півострові Ау. На приватний захід прибула велика група екстреного реагування, зокрема 10 машин швидкої допомоги. 13 людей шпиталізували з тяжкими травмами.

За словами поліції, учасники пройшли по шару вугілля завдовжки кілька метрів і незабаром відчули біль. Поки неясно, чи була проблема з укладанням вугілля або з тим, як група йшла по ньому. Поліція почала розслідування та зібрала докази з місця.

Ходіння по розпеченому вугіллю іноді влаштовують на мотиваційних курсах і благодійних заходах.