Львівʼянин намагався підкупити поліцейських мангалом

У Львові під час затримання водія-правопорушника його пасажир запропонував поліцейським 3 000 гривень та обіцяв змайструвати для них мангал.

Про це розповіли у патрульній поліції Львівської області.

На вулиці Городоцькій у Львові патрульні зупинили водія автомобіля Citroen Jumpy за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські виявили у нього ознаки наркотичного спʼяніння, які згодом підтвердили у медзакладі.

Під час оформлення протоколу водій почав пропонувати поліції хабар. Згодом до нього приєднався і пасажир автівки. Він вступився за порушника і запропонував правоохоронцям 3 000 гривень та обіцяв змайструвати для них мангал, наголосивши, що його вартість 10 000 гривень.

Тепер водію-порушнику та пасажиру загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди патрульним.