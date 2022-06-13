Логотип російського аналога McDonald’s виявився дуже схожим на лого виробника кормів для тварин

Логотип російського аналога McDonald’s, мережі ресторанів «Вкусно и точка», збігається з логотипом португальської компанії Matosmix. Вона займається виробництвом кормів для свійських тварин.

На це звернули увагу користувачі соцмереж і журналісти.

Ось логотип мережі ресторанів «Вкусно и точка»:

А ось — логотип Matosmix, яка працює на ринку сільськогосподарської продукції з 1974 року.

«Давно говорю, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони чудово справляються самі, без сторонньої допомоги», — написав у Telegram журналіст Денис Казанський.