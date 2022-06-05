Україна чекає на довідку про психічний стан спікера парламенту Угорщини. Він звинуватив Зеленського у «психічних проблемах»

Міністерство закордонних справ України очікує, що спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер оприлюднить довідку про стан свого психічного здоров’я. Перед цим він назвав «психічними проблемами» рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він просить партнерів про підтримку.

Позицію України з цього приводу 5 червня оприлюднив спікер МЗС Олег Ніколенко.

«Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», — додав Ніколенко.