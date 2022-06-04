Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в електронній візі

Жителі росії, які хочуть оформити мексиканську електронну візу на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.

Про це повідомляють російські видання РИА та РБК.

Під час подання заявки необхідно вказувати громадянство. Якщо у графі громадянства прописати «росія», то після заповнення документа на екрані зʼявляється текст українською мовою: «На жаль, змушені повідомити, що ваш запит на отримання електронної авторизації не може бути оброблений». Далі, також українською мовою, рекомендують звернутися за візою особисто до консульського відділу.