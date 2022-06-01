Міноборони росії видало зйомки з навчальної бази в Бєлгороді за кадри з поля бою в Україні

Міноборони росії вкотре збрехало й опублікувало фейк. Цього разу відомство видало зйомки з навчальної частини в Бєлгороді за кадри з поля бою в Україні.

Повідомлення з пропагандистським роликом про роботу ремонтних підрозділів «під час військової операції» опублікували в соцмережах відомства 12 травня. На відео анонімний російський військовий розповідає про евакуацію танка із буквою Z, у якого потім у полі змінюють двигун. Усе це відбувається під героїчну музику американського композитора Кевіна Рікса.

Проте видання «Настоящее Время» встановило, що міноборони забуло видалити метадані з файлу. Це допомогло встановити справжню локацію зйомок — це не Україна, а 357 навчальний центр військово-космічних сил рф, розташований на заході Бєлгорода.