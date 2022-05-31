«Донбасс» відділиться від «Прогресса» — росія запускає на МКС ракету, частину якої назвала «Донбасс». Та має відділитися та згоріти в атмосфері

Російська державна компанія «Роскосмос» запускає до Міжнародної космічної станції ракету, частину якої назвали «Донбасс». Ця частина у процесі польоту має відділитися та згоріти в атмосфері.

На це звернув увагу засновник групи журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Крім цього, на головному обтічнику ракети вказаний напис «росія своїх не кидає» із так званими прапорами «лднр». Ця частина ракети також під час польоту буде скинута та згорить.

Та ж частина, яку назвали «Донбасс» частково згорить, а частково затоне у Тихому океані.