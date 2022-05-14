Німецький мʼясник хоче подарувати українському послу ліверну ковбасу — саме так той назвав канцлера Шольца

У Німеччині мʼясник Вальтер Адам хоче надіслати українському послу Андрію Мельнику подарунковий пакет із ліверною ковбасою. Причина — нещодавно посол назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца «ображеною ліверною ковбасою».
На цю ініціативу відреагував і сам Мельник: «Ми з дружиною з нетерпінням чекаємо на вашу домашню ліверну ковбасу і сердечно запрошуємо вас до Берліну та України».
На початку травня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився їхати до Києва через те, що незадовго до цього українська влада відмовилася приймати у столиці президента Франк-Вальтера Штайнмаєра. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «ображеною ліверною ковбасою».
- Штайнмаєр хотів відвідати Київ разом із президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви, але його візит скасували. Причиною цього назвали те, що Штайнмаєр тривалий час мав тісні звʼязки з росією та лобіював будівництво «Північного потоку — 2». Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що «ми не країна для трагічних селфі — у нас реальна війна». Тому приїжджати потрібно з конкретними пропозиціями допомоги.