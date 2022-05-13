В Індії батьки подають позов проти сина та його дружини — вони не народили їм онуків

В Індії, у штаті Уттаракханд сімейна пара подає до суду на свого єдиного сина та його дружину за те, що вони не подарували їм онука після шести років шлюбу. Про це повідомляє BBC.

Пара Санджів та Садхана Прасад (61 та 57 років) кажуть, що витратили свої заощадження на виховання сина, на навчання його на пілота, а також на розкішне весілля. А тепер вони вимагають компенсацію від нього у майже $650 тисяч, якщо протягом року не народиться онук.

«Мій син одружений вже шість років, але вони досі не планують дитину. Принаймні, якщо у нас буде онук, з яким можна проводити час, наш біль стане терпимим», — сказав Прасад.