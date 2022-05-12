Польський телеканал через популярність Зеленського купив права на зйомку серіалу «Слуга народу»

Польський телеканал Telewizja Polsat придбав права на зйомку своєї версії українського сатиричного серіалу «Слуга народу», в якому чинний президент України зіграв головну роль.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Після початку повномасштабної війни в Україні особистість Володимира Зеленського стала дуже популярною у світі, через що різні країни почали масово подавати заявки на отримання ліцензії, щоб транслювати цей серіал у себе.

Який акторський склад буде у польській версії та хто зіграє головну роль — поки невідомо.

Серіал «Слуга народу»

Український комедійний політичний серіал виробництва «Студії «Квартал 95». У центрі сюжету — історія шкільного вчителя Василя Голобородька (Володимир Зеленський), якого таємно знімають на відеокамеру, коли він лається, критикуючи владу. Потім відео потрапляє на YouTube і набирає величезну кількість переглядів. Голобородька переконують зареєструватися кандидатом на президентські вибори. Перемагаючи на них, він очолює країну.