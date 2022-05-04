У Василькові назвуть набережну на честь британського премʼєра Джонсона

Мер Василькова Наталія Баласинович повідомила, що у місті назвуть набережну на річці Стугна на честь премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме імʼя великого друга України премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає BORISJOHNSONUK», — зазначила Баласинович.

Вона нагадала, що Джонсон був одним із перших світових лідерів, який вирішив надати Україну повномасштабну військову підтримку.