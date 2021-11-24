У Білорусі подружжю виставили рахунок на $1 300 за перебування у слідчому ізоляторі

У Білорусі подружжю виставили рахунок за перебування в ізоляторі тимчасового тримання «Окрестіно» в Мінську.

Про це пише tut.by.

Анастасія Крупенич-Кондратьєва та її чоловік Сергій відбули вісім арештів за «пересилання один одному екстремістських матеріалів». 5 листопада їх засудили вдевʼяте — на 15 діб кожного. Загалом у Анастасії та Сергія виходило 126 і 127 діб адміністративного арешту. Однак увечері того ж дня пару несподівано відпустили з ізолятора без пояснення причин. Згодом подружжя виїхало з Білорусі.

У інтервʼю виданню вони розповіли, що після звільнення їм «виставили рахунок» на 3 248 білоруських рублів (майже $1 300) за 224 дні перебування в ізоляторі. Умови перебування, за словами пари, були нестерпними, унаслідок чого Анастасія захворіла на педикульоз, а також набула проблем із жіночим здоровʼям. Сергій схуд на 11 кілограмів. Зараз пара перебуває у Польщі.