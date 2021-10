Меланія Трамп хотіла відправити дітям в Африку дзеркала у повний зріст. Білий дім не дозволив

Мемуари Iʼll Take Your Questions Now («Я відповім на ваші запитання зараз») повинні вийти друком 5 жовтня, там головна помічниця першої леді розповідає про курйози, котрі мали місце у Білому домі та «токсичну» обстановку, яка там панувала. Натомість представники Меланії вважають, що Грішем просто намагається нажити собі слави «неправдивими історіями».