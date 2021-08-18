Американський співак Андерсон Пак набив татуювання з проханням не випускати його посмертних альбомів

Американський співак, репер Андерсон Пак (Anderson .Paak) ще за життя попросив не випускати його посмертних альбомів. Своє прохання він оформив у вигляді татуювання на руці.

Про це пише HipHop-N-More.

«Будь ласка, коли я помру, не випускайте ніяких посмертних альбомів або пісень під моїм імʼям. Все це просто демки, не призначені для прослуховування публікою», — свідчить напис на руці.

35-річний співак живий і здоровий, але вирішив спрацювати на випередження. Йому, ймовірно, не подобається мода лейблів випускати альбоми або сингли музикантів після їхньої смерті, як це сталося з реперами XXXTentacion, Lil Peep і знаменитим 2Pac.