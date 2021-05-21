Канадські артилеристи під «кайфом» провалили бойові стрільби — товаришка по службі нагодувала їх кексами з марихуаною

У Канаді військовий трибунал судитиме військовослужбовицю Челсі Когсвел за зрив навчань і роздачу кексів з марихуаною побратимам. Вона нагодувала кексами цілу артилерійську батарею, через що всі розрахунки під час стрільб були під «кайфом».

Про це повідомляє CTV News.

Когсвел висунули звинувачення за 18 пунктами, серед яких поширення отруйних речовин, порушення дисципліни та негідна поведінка.

Інцидент стався у 2018 році під час тритижневих навчань на базі 5-ї Канадської дивізії «Гейджтаун». Когсвел у той час працювала в їдальні армійського центру. За версією слідства, вона приготувала кекси з марихуаною і видала їх артилерійському підрозділу. Про начинку артилеристи не знали.

У протоколах суду зазначено, що всі члени батареї W під час стрільб відчували млявість, сухість у роті та параною. Батарея не змогла відпрацювати елементарні вправи. «Тверезим» був тільки один боєць, який того дня відмовився від кексу.

У прокуратурі зазначили, що це перший випадок, коли військовослужбовець зіткнувся зі звинуваченнями за поширення марихуани колегам без їхньої згоди.

Когсвел поки залишається на службі. Її судитимуть у серпні.