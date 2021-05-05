У Бельгії фермер посунув прикордонний камінь і «захопив» понад тисячу квадратних метрів Франції

У Бельгії фермер випадково змінив кордон з Францією, унаслідок чого його країна стала приблизно на тисячу квадратних метрів більше. Про це повідомляє CNN.

Кордон між Бельгією та Францією простягається на 620 кілометрів, а камʼяні маркери, які його позначають, мирно існують вже понад 200 років (заклали їх у 1819 році). Один із каменів нещодавно виявили не на своєму місці. Вважається, що фермер з бельгійського містечка Еркелін перемістив його зі свого поля в більш зручне місце. Зсув кордону призвів до «захоплення» близько тисячі квадратних метрів площі Франції.

«Ми точно знаємо, де раніше був камінь — поруч із деревом. Його помістили сюди в 1819 році після поразки Наполеона, на ньому вказано рік. У 2019-му, під час святкування 200-річчя, всі прикордонні камені були дуже точно геолокалізовані», — сказав CNN Девід Лаво, мер Еркеліна.

Він підкреслив, що місцева влада по обидва боки кордону прагне врегулювати ситуацію швидко і мирним шляхом.