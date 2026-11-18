Президент Польщі Кароль Навроцький подарував американському президенту Дональду Трампу на 80-річчя крісло, оздоблене бурштином. Про подарунок, який тримали в таємниці, не знали навіть у Міністерстві закордонних справ та серед частини співробітників президентської канцелярії.

Про це пише RMF24.

Трамп у червні відсвяткував свій день народження. Серед запрошених гостей на бенкеті був Навроцький. Раніше керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявляв, що президент Польщі презентує Трампу два подарунки. Про перший розповіли відразу — це була мармурова плита, яку передали «від імені польського народу». Її планували розмістити на тріумфальній арці у Вашингтоні.

Крісло ж описували як «більш особистий подарунок». Його виготовив польський бурштинник Люціан Мирта, який раніше співпрацював із канцелярією експрезидента Анджея Дуди. За його словами, у 2018 році він передав Дуді перше таке крісло, а згодом отримав замовлення на друге — для Трампа.