У Німеччині кіт поїхав потягом без господаря, а поліції довелося шукати власника хвостатого пасажира

У Німеччині кіт самостійно поїхав потягом, бо його 22-річний господар пішов покурити на зупинці на вокзалі Уельцена та не встиг повернутися.

Про це пише Spiegel.

Інцидент стався у поїзді ICE, що прямував із Вісбадена в Гамбург. Там провідники помітили кота, а поруч лежали рюкзак і куртка. Після цього провідники повідомили про знахідку Федеральну поліцію, яка відповідає за безпеку на залізниці.

Правоохоронці відправили кота разом з речами до відділення Федеральної поліції в Гамбурзі та напоїли його водою. Після цього поліцейські знайшли в рюкзаку особисті дані та номер телефону власника.

Менш ніж за 2 години чоловік прибув у поліцейський відділок та пояснив, що не розрахував час, і поїзд рушив без нього. Також він пояснив, що кіт був подарунком для його племінника.