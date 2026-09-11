«Не проголосуєте — потрапите до пекла». Президент Трамп знайшов мотивацію для виборців

Президент США Дональд Трамп пригрозив американцям пеклом, якщо вони не підуть на проміжні вибори в листопаді.

Про це він сказав під час виступу на зʼїзді республіканців у Далласі.

«Знаєте, що станеться, якщо ви не проголосуєте? Ви потрапите до пекла. Ви це знаєте. Добре? Ви потрапите до пекла. І я не хочу, щоб це з вами сталося, тому, будь ласка, йідіть і голосуйте. Тому що разом ми переможемо комуністів», — сказав Трамп.

До цього Трамп пообіцяв, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів.