Качинський засудив приїзд «явного прихильника Бандери» на конференцію в Гданську — насправді мера Львова там не було

Міський голова Львова Андрій Садовий зреагував на обурення колишнього прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського на те, що він — «явний прихильник Бандери» — приїхав на Конференцію з відновлення України в Гданську. Садового там не було.

Про це міський голова Львова написав у фейсбуку.

Він зараз у німецькому Дюссельдорфі, де 26 червня має підписати з мером міста угоду про їхнє приєднання до UNBROKEN Cities (це міжнародна мережа, яку заснували Львів, Манчестер і Ліверпуль для підтримки українських міст, що постраждали внаслідок війни).

Напередодні, 24 червня, у Гданську проходив окремий Lviv Resilience Day (спеціальний захід напередодні Конференції з відновлення України), на якому підписали шість угод та залучили понад €2,5 мільйона підтримки для Львова. Саме на цьому заході був Садовий.

Мер Львова також пояснив звинувачення Качинського в тому, що він «не розрахувався з польською компанією». За його словами, йдеться про польського підрядника, який недобудував сміттєпереробний завод у місті, й тому з ним розірвали контракт.

За всі виконані роботи компанії заплатили €30 тисяч, за невиконану роботу не платили. Садовий додав, що за «подібні безпідставні звинувачення вже, мабуть, час звертатися до суду».