В інстаграмі Макрона поставили різні саундтреки для кожного рукостискання на саміті G7. Серед них «Любов — це довгий шлях» (здогадайтесь, про кого)

Адміністратори інстаграм-акаунта Єлисейського палацу обрали окремі музичні теми для рукостискань президента Емманюеля Макрона з лідерами країн на саміті G7 у Франції. Вибір став натяком на взаємини між французьким президентом і його гостями.
Про це пише The Guardian.
- Дональда Трампа, який часто каже щось на кшталт «Макрон любить тримати мою руку», проте нещодавно також видав низку критичних коментарів на адресу лідера Франції, зустрічала пісня Тома Петті “Love is a long road” («Любов — це довгий шлях»).
- Для прем’єрки Італії Джорджі Мелоні обрали класичну італійську пісню “Felicità” («Щастя») дуету Аль-Бано і Раміни Пауер.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вийшов під пісню німецької співачки Namika “Lieglingsmensch” («Моя улюблена людина»).
- Прем’єрку Японії Санае Такаїчі супроводжував японський хіп-хоп трек “Arigato” («Спасибі») від гурту Nxnja Beats.
- Канадський прем’єр Марк Карні отримав романтичну, але енергійну пісню “J’irai où tu iras” («Я піду туди, куди підеш ти») від Селін Діон.
- Прем’єра Великої Британії Кіра Стармера супроводжувала тема з фільму про британського спецагента Джеймса Бонда 1999 року “The World is Not Enough” («І цілого світу замало»).
- А от президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Ради ЄС Антоніу Кошту зустріла лише рок-версія гімну Євросоюзу «Ода до радості».
Нижче «Бабель» пропонує подивитись, як Макрон зустрічав гостей і прослухати композиції.