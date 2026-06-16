В інстаграмі Макрона поставили різні саундтреки для кожного рукостискання на саміті G7. Серед них «Любов — це довгий шлях» (здогадайтесь, про кого)

Адміністратори інстаграм-акаунта Єлисейського палацу обрали окремі музичні теми для рукостискань президента Емманюеля Макрона з лідерами країн на саміті G7 у Франції. Вибір став натяком на взаємини між французьким президентом і його гостями.

Про це пише The Guardian.

Дональда Трампа , який часто каже щось на кшталт «Макрон любить тримати мою руку», проте нещодавно також видав низку критичних коментарів на адресу лідера Франції, зустрічала пісня Тома Петті “Love is a long road” («Любов — це довгий шлях»).

, який часто каже щось на кшталт «Макрон любить тримати мою руку», проте нещодавно також видав низку критичних коментарів на адресу лідера Франції, зустрічала пісня Тома Петті («Любов — це довгий шлях»). Для прем’єрки Італії Джорджі Мелоні обрали класичну італійську пісню “Felicità” («Щастя») дуету Аль-Бано і Раміни Пауер.

обрали класичну італійську пісню («Щастя») дуету Аль-Бано і Раміни Пауер. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вийшов під пісню німецької співачки Namika “Lieglingsmensch” («Моя улюблена людина»).

вийшов під пісню німецької співачки Namika («Моя улюблена людина»). Прем’єрку Японії Санае Такаїчі супроводжував японський хіп-хоп трек “Arigato” («Спасибі») від гурту Nxnja Beats.

супроводжував японський хіп-хоп трек («Спасибі») від гурту Nxnja Beats. Канадський прем’єр Марк Карні отримав романтичну, але енергійну пісню “J’irai où tu iras” («Я піду туди, куди підеш ти») від Селін Діон.

отримав романтичну, але енергійну пісню («Я піду туди, куди підеш ти») від Селін Діон. Прем’єра Великої Британії Кіра Стармера супроводжувала тема з фільму про британського спецагента Джеймса Бонда 1999 року “The World is Not Enough” («І цілого світу замало»).

супроводжувала тема з фільму про британського спецагента Джеймса Бонда 1999 року («І цілого світу замало»). А от президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Ради ЄС Антоніу Кошту зустріла лише рок-версія гімну Євросоюзу «Ода до радості».

Нижче «Бабель» пропонує подивитись, як Макрон зустрічав гостей і прослухати композиції.