«Якби не ми, ви б говорили французькою» — король Чарльз ІІІ пожартував над Трампом у Білому домі

Під час промови в Білому домі король Чарльз III згадав слова президента США Дональда Трампа про те, що без допомоги Вашингтону в Другій світовій війні у Великій Британії розмовляли б німецькою, і сказав: «Якби не ми, ви б говорили французькою».

Про це пише AFP.

Також Чарльз III під час промови в жартівливій формі відреагував на перебудову східного крила Білого дому в бальну залу та сказав: «Мені прикро це визнавати, але ми, британці, звичайно ж, зробили свою спробу реконструкції Білого дому в 1814 році».

Не оминув король і вечерю на його честь і сказав, що вона була краща за Бостонське чаювання.

У підсумку президент США сказав, що Чарльз III своєю промовою «змусив демократів встати», і підкреслив, що йому «ніколи не вдавалося цього зробити».