Поліція вломилася до бабусі, яка не відповідала на дзвінки — вона в цей час била рекорд у відеогрі

У США в штаті Огайо поліція вломилася до бабусі, яка не відповідала на дзвінки. У цей час 91-річна жінка била рекорд у відеогрі.

Про це повідомляє телеканал News 5 Cleveland.

Місцева мешканка бере участь у програмі міста Вестлейк «З тобою все гаразд?». Учасникам щодня телефонують, щоб перевірити, чи все добре. Саме на один з таких дзвінків жінка не відповіла.

Після диспетчерів до неї телефонувала донька, проте жінка теж не взяла слухавку. Поліція виїхала в будинок до жінки — двері їм не відчинили. Тоді поліцейський використав код, відкрив двері гаражу та зайшов у будинок.

Після цього офіцер повідомив диспетчеру: «Ми тут з нею. Вона грає у відеоігри у своїй спальні».

Виявилось, що з жінкою все гаразд: вона пропустила дзвінки, бо намагалася побити свій рекорд у грі.