Група шимпанзе в Уганді майже 10 років вела «громадянську війну». Вчені зʼясували, як до цього дійшло

Вчені, які досліджують шимпанзе Нгого в Національному парку Кібале в Уганді, ймовірно, виявили перший випадок «громадянської війни» серед групи приматів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження науковців, опубліковане в журналі Science.

Приматолог Аарон Сандел у червні 2015 року помітив цікавий випадок всередині однієї групи шимпанзе: коли члени однієї її частини наближались крізь ліс, менша група почала нервувати і поводилася так, ніби до них наближаються чужинці. Це була перша ознака можливої «громадянської війни» серед цих приматів.

За словами дослідників, шимпанзе давно відомі своєю агресією проти чужинців, але подібна поведінка всередині однієї групи — це щось нове.

«Випадки, коли сусіди вбивають сусідів, викликають ще більше занепокоєння і, в певному сенсі, радше відображають людську природу» — сказав Сандел.

Дослідники зазначають, що шимпанзе були соціально згуртованими принаймні з 1995 до 2015 року, проте вже до 2018 року утворилися дві окремі групи — західні та центральні шимпанзе. Протягом наступних семи років члени західної групи 24 рази нападали на центральну. Під час сутичок померло щонайменше сім дорослих і 17 маленьких приматів.

Науковці припускають, що подібні внутрішні конфлікти вже траплялися раніше — наприклад, у 1970-х роках у Танзанії. Тоді за розколом групи шимпанзе спостерігала дослідниця Джейн Гудолл. Однак у ті часи наука ще замало знала про поведінку цих приматів, тому дослідники не могли об’єктивно оцінити, наскільки рідкісним і нетиповим є насильство між «своїми».

Приматологи вважають, що в шимпанзе Нгого все почалося через боротьбу за владу. Коли звична ієрархія похитнулася, це спровокувало сплеск жорстокості та врешті-решт розкол групи. Ключовим моментом став ранок 2015 року, коли дослідник Сандел помітив символічну подію: ватажок видав дивний звук і підкорився іншому самцю. Також розколу посприяла смерть кількох ключових ватажків. Після цього у 2017 році спалахнула хвороба — вона могла прискорити процес.

Прискорити розкол у групі може і людський фактор: вирубка лісів, зміни клімату та хвороби.