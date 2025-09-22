Дослідження: Шимпанзе щоденно споживають алкоголь у кількості, що дорівнює літру пива

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що шимпанзе, які їдять ферментовані фрукти у своїх рідних місцях проживання, щоденно споживають еквівалент майже літра пива.

Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances, повідомляє United Press International.

Дослідницька група проаналізувала 21 вид фруктів, які регулярно вживають шимпанзе в Уганді та Кот-дʼІвуарі, щоб виміряти вміст алкоголю.

«На всіх ділянках самці та самки шимпанзе споживають близько 14 грамів чистого етанолу на день зі своїм раціоном, що еквівалентно одному стандартному американському напою [наприклад, 50—60 мл віскі або близько пів літра пива міцністю 5%]. Якщо порівняти масу тіла шимпанзе (близько 40 кг) з типовою людиною, яка важить 70 кілограмів, то це майже два напої», — сказав аспірант кафедри інтегративної біології Олексій Маро.