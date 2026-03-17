Чача перемогла генерала: як посадовець США загубив секретні карти після літра алкоголю в Києві

Під час візиту до Києва американський генерал Антоніо Агуто, який координував підтримку України, отримав струс мозку після великої кількості чачі.

Про це йдеться у звіті офісу генерального інспектора Міністерства оборони США.

Інцидент стався 13 травня 2024 року під час вечірнього заходу, на якому генерал випив приблизно літр грузинської чачі. Після падіння й удару головою його доправили до лікарні, де підтвердили струс мозку.

Наступного ранку під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Агуто поводився мляво і «не був самим собою».

Наступний інцидент стався 4 квітня 2024 року під час повернення Агуто з Києва до Німеччини чартерним поїздом. Генерал привіз із собою комплект секретних карт, які він носив у тубусі.

Генерал загубив карти, але дізнався про це лише після повернення до штабу у Вісбадені. Він заявив слідчим, що бере на себе відповідальність за тимчасову втрату документів, хоча формально не відповідав за їх транспортування.

Розслідування офісу генерального інспектора Міноборони США вказує на надмірне вживання алкоголю як причину падіння. Сам генерал заявив, що діяв сумлінно й отримав усну згоду на алкоголь.

У серпні 2024 року Агуто передав командування Групою підтримки безпеки України та згодом пішов у відставку.