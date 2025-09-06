Марк Цукерберг подав у суд на компанію Марка Цукерберга

Адвокат з питань банкрутства Марк Стівен Цукерберг подав до суду на Facebook після того, як соціальна мережа неодноразово видаляла його сторінку, стверджуючи, що він видавав себе за керівника компанії.

Про це пише The Telegraph.

Чоловік каже, що витратив понад $11 тисяч на рекламу у Facebook своєї юридичної практики, але його бізнес-сторінки та особисту сторінку неодноразово видаляли за «видавання себе за знаменитість».

«Це не смішно. Не тоді, коли вони забирають мої гроші», — сказав він місцевому новинному каналу WTHR.

Law Office of Mark S. Zuckerberg

Чоловік сказав, що носить імʼя Марк Цукерберг «значно довше, ніж той», і подав до суду після років несправедливого видалення його облікового запису. Адвокат почав займатися юридичною практикою 38 років тому, коли засновнику Facebook було лише три роки.

За словами чоловіка, щоб відновити обліковий запис, часто потрібні місяці. Це призводить до проблем у бізнесі.

У позивача є вебсайт, де він описує випадки, коли використання спільного імені вплинуло на його життя. Серед них позов від штату Вашингтон через помилкове встановлення особи, необхідність вимикати телефон вночі через потік сповіщень, отримання понад 100 запитів на дружбу щодня та необхідність використовувати вигадане імʼя під час бронювання ресторанів, які в іншому випадку вважають це розіграшем.

В одному випадку водій лімузина з табличкою з його іменем у Лас-Вегасі був оточений шанувальниками, які з нетерпінням чекали на мільярдера.

Чоловік сказав, що був би задоволений, якби мільярдер запропонував йому тиждень на його суперяхті.

«[Якщо] він дозволить мені провести тиждень на його човні, щоб вибачитися, я, мабуть, погоджуся», — заявив він.

Також позивач вимагає відшкодувати збитки та судові витрати.