У Британії папуга здав своїх хазяїв поліцейським

Папуга, що вміє розмовляти, допоміг британській поліції розкрити банду наркоторговців. Один зі злочинців навчив улюбленця вимовляти фрази, що використовують дилери.

Про це пише BBC, а також The Telegraph.

Поліцейські обшукували телефон Шеннон Гілтон — дівчини наркоторгівця Адама Гарнетта, засудженого до 15 років позбавлення волі. На одне з відео потрапив домашній папуга Манго, який повторював за хазяйкою фразу «два за 25». На сленгу ділерів це означає, що дві порції кокаїну коштують £25. На іншому відео видно, як птах грається з грошима, заробленими від продажу наркотиків.

Під час подальшого розслідування поліцейські встановили, що Гілтон і ще троє людей були заступниками Гарнетта в банді, якою він продовжував керувати з вʼязниці. Ватажка банди додатково засудили до 19,5 року позбавлення волі, а його дівчину — до 12. Сукупно 15 членів банди отримали понад 100 років увʼязнення.