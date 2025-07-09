Убивство агресивного сома сколихнуло Німеччину

Наприкінці червня сом завдовжки два метри і вагою понад 90 кілограмів став нападати на відпочивальників на озері Бромбах у Баварії. П’ятеро людей дістали легких і середніх поранень. Щоб уникнути паніки й не закривати зону для купання, поліція вирішила вбити рибу.

Про це пише газета The Times.

Один з поліцейських тричі вистрілив у сома з рушниці, перш ніж група рибалок допомогла витягнути його на берег. Поліція опублікувала пресреліз із фотографією офіцерів, що позують поруч із тілом.

Jamm Press

Невдовзі випадок став вірусним. Німецьке відділення організації із захисту прав тварин PETA оголосило про подання кримінальних звинувачень у «надзвичайно болісній, повільній і, перш за все, непотрібній та незаконній смерті сома».

Кілька днів потому зʼясувалося, що поліцейському не вдалося вбити сома, оскільки жодна з трьох куль не пробила його шкіру. Натомість вони, ймовірно, оглушили рибу, а приблизно за 40 хвилин її виловили рибалки та завдали смертельного удару. Баварські правоохоронці проводять розслідування, щоб з’ясувати, чи була поважна причина для вбивства тварини.

Сома відвезли до ресторану в сусідньому Веттельсгаймі, нарізали на 120 шматків та подавали з картоплею з травами, соусом з черемші та міксом літніх овочів за € 22,50 за тарілку. Власник сказав, що люди приїжджали навіть з Мюнхену, що розташований приблизно за дві години їзди, аби скуштувати його «смачну та ніжну» м’якоть.

Користувачі інтернету створили сотні мемів на згадку про цей інцидент. Один з них пародує постер до фільму «Щелепи». Інший — відсилає до південнокорейського серіалу «Гра в кальмара».

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Однак це був не кінець історії. На початку липня інший сом у тому ж озері напав на 69-річного чоловіка. Після цього зону для купання все ж вирішили закрити та обшукати з ехолотом.

Іхтіологи та експерти з риболовлі припускають, що соми відкладали ікру біля місць для купання, а потім намагалися захистити її від людей. Імовірно, риби перемістилися зі звичних прибережних ділянок у район місць для купання через низький рівень води, викликаний змінами клімату.