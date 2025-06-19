У Чехії фейковий стоматолог видаляв зуби та лікував канали за інструкцією в інтернеті

У Чехії 22-річний фейковий стоматолог та два його асистенти лікували десятки людей, прочитавши інструкції в інтернеті. Вони заробили понад $185 тисяч.

Про це пише ВВС.

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Два роки тому три члени родини відкрили медичний заклад без ліцензії у своєму будинку в Гавличкув-Броді. За даними поліції, вони лікували пацієнтів без жодних «необхідних професійних знань» — лише читали інструкції в інтернеті.

Так 22-річний «стоматолог» видаляв пацієнтам зуби, виконував складне лікування кореневих каналів та застосував анестезію. 50-річна жінка працювала медсестрою, а 44-річний чоловік виготовляв зубні протези.

Усіх трьох затримали на початку червня. Їм загрожує до 8 років вʼязниці за введення незаконного бізнесу, відмивання грошей, спробу нападу, торгівлю наркотиками та крадіжку. Невідомо, чи скаржився хтось із пацієнтів на їхні послуги.