Без «Пікачу» і «Дияволів». Японія намагається обмежити використання дивакуватих імен для дітей

Батьки в Японії більше не матимуть повної свободи у виборі імен для своїх дітей — цього тижня країна запровадила нові правила щодо вимови ієрогліфів канджі.

Про це пише The Guardian.

Ці зміни спрямовані на те, щоб зупинити використання kirakira-імен, які останніми роками стали популярними серед батьків, що прагнули креативного підходу до іменування дітей. Такі імена спричиняли труднощі для місцевої адміністрації, а іноді — насмішки з боку однолітків.

Хоча поправки до закону про сімейний реєстр не забороняють використання ієрогліфів канджі (які мають китайське походження), батьки тепер зобов’язані повідомляти місцеву владу про фонетичне читання імені, аби уникнути незвичних або суперечливих варіантів вимови.

Відтепер дозволені лише офіційно визнані читання ієрогліфів, оскільки уряд намагається покласти край плутанині, яку спричиняють дивакуваті імена в школах, лікарнях та інших державних установах.

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Дискусія навколо kirakira-імен точиться ще з 1990-х років, коли почали з’являтися незвичні варіанти прочитання канджі.

Уряд називає нові вимоги кроком до спрощення цифровізації адміністративних процедур, хоча багато хто вважає це спробою стримати поширення химерних і почасти незрозумілих імен.

Батьків критикували за імена на честь відомих персонажів чи брендів: Пікачу (з аніме Pokémon), Наїкі (Nike), Дайя (діамант), Пу (як Вінні-Пух) і Кітті (як персонажка з Hello Kitty). Деякі імена спричиняли скандали своєю зухвалістю — як-от Оджісама (Принц) чи Акума (Диявол).

Сейко Хасімото — колишня олімпійська спортсменка й очільниця оргкомітету Токіо-2020 — викликала хвилю реакцій, назвавши синів Гірішіа (Греція) та Торіно (Турин), бо ті народилися у роки відповідних Олімпіад. Вона сама знала, як читати вибрані нею ієрогліфи, але інші люди залишалися в розгубленості.

Батьки захищають свій вибір як вияв індивідуальності в суспільстві, де надмірний тиск на конформізм, особливо у вихованні дітей, є нормою.

Хоча більшість із близько 3 000 дозволених ієрогліфів мають кілька традиційних прочитання, деякі мають мовну гнучкість, яка дозволяє вигадливіші варіанти. Але чиновники скаржаться, що є імена, які просто неможливо прочитати з першого погляду.

Відтепер батьки, які обирають вимову, що явно відхиляється від усталеної, будуть зобов’язані пояснити свій вибір письмово і за потреби запропонувати прийнятну альтернативу.

Хоча ЗМІ повідомляють, що відхилятимуть лише найекстремальніші приклади, нова вимога до вимови є рідкісною зміною у японському koseki — сімейному реєстрі, де записані імена й дати народження глави родини, подружжя та дітей.