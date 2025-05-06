Британка отримала понад $30 тисяч компенсації за звільнення — її скоротили у вихідний

У Великій Британії Джоан Ніл виграла суд проти компанії, яка звільнила її у вихідний день — їй виплатили £25 тисяч (або ж $33 тисячі).

Про це пише The Telegraph.

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Джоан Ніл працювала неповний робочий день у британській компанії з догляду за шкірою Dermalogica UK. У жінки був вихідний день, коли їй раптово прийшло повідомлення з роботи про зустріч по відеозвʼязку. Під час дзвінка менеджер компанії повідомив їй, що вона потрапила до числа співробітників, яких незабаром скоротять. Джоан не дозволили поставити запитання або оскаржити рішення.

Ніл звернулася до суду, який постановив, що така форма звільнення негативно вплинула на її психічний стан. Суддя Ліз Орд зазначила, що те, як компанія звільнила жінку, поставило її у невигідне становище.

Із 2022 року жінка просила керівництво дозволити їй працювати два дні на тиждень з дому за станом здоровʼя. Компанія відмовила Ніл у проханні, а також обмежувала її в можливості взяти лікарняний. Колеги кажуть, що неодноразово бачили, як Джоан плакала на роботі.

Трибунал у Південному Лондоні визнав звільнення британки дискримінацією за статевою ознакою, оскільки рішення про скорочення було повʼязане з графіком роботи, а у жінок статистично частіше за чоловіків неповний день. Тож суд зобовʼязав компанію виплатити Джоан Ніл £25 тисяч за моральну шкоду і втрату доходу.