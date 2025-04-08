Бориса Джонсона під час відпустки у США дзьобнув страус

Колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона атакував страус — це сталося під час відпустки політика.

Відео виклала в Instagram дружина ексочільника уряду Керрі Джонсон.

«Надто смішно, щоб не поділитися», — підписала вона пост.

Борис Джонсон неквапливо їхав, імовірно, територією сафарі-парку. До автівки підійшов страус і зненацька просунув голову у відчинене вікно з боку водія, щоб жваво дзьобнути чоловіка.

«Ой!» — вигукнув Джонсон, тоді як дитина у нього на руках засміялася. Схоже, експремʼєр Великої Британії вилаявся, однак на відео слів не розібрати. А потім схопився за кермо і поїхав далі.

Незрозуміло точно, коли й де саме трапився інцидент зі страусом. Однак пости Керрі Джонсон у соцмережах, а також повідомлення місцевих жителів свідчать, що сім’я перебуває у відпустці в Техасі, пише The New York Times.

Керрі Джонсон оприлюднила на своєму акаунті й інші відео, ймовірно, зняті в тому самому місці. На них родина спостерігає за оленями та північноафриканськими гірськими баранами, розповсюдженими в Техасі. Ще один недавній пост дружини політика свідчить, що сімʼя була в державному парку «Долина динозаврів» поблизу міста Глен Роуз.