У Чилі горбатий кит проковтнув каякера, а потім виплюнув

У водах Чилі горбатий кит проковтнув чоловіка, який катався на каяку, а потім виплюнув його неушкодженим. Інцидент повністю зняли на відео.

Про це пише Associated Press.

Адріан Сіманкас разом зі своїм батьком Деллом каталися на каяках у Байя-Ель-Агіла поблизу маяка Сан-Ісідро в Магеллановій протоці. Аж раптом горбатий кит сплив на поверхню і проковтнув Адріана та його жовтий каяк.

Делл, який був за кілька метрів від сина, зняв цей момент на відео. Він заохочував Адріана зберігати спокій, коли так само раптово кит виплюнув хлопця разом з каяком.

«Я думав, що помер. Я думав, що воно мене зʼїло, що воно мене проковтнуло», — сказав Адріан журналістам.

Хлопець каже, що був нажаханий, коли опинився в пащі кита. Але справжній страх зʼявився, коли він сплив на поверхню — боявся, що кит завдасть шкоди його батькові або що він загине у холодній воді. За кілька секунд Адріану вдалося дістатися до каяка свого батька. Незважаючи на переляк, обидва повернулися на берег неушкодженими.

Кити вкрай рідко нападають на людей. Чому цей кит вирішив проковтнути хлопця — невідомо.