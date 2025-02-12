Данці створили петицію про купівлю штату Каліфорнія у США. Це відповідь Трампу

Інтернет-користувачі з Данії оприлюднили жартівливу петицію про придбання американського штату Каліфорнія. Вони хочуть «принести хюґе до Голлівуду».

Про це повідомляє Associated Press.

Ця публікація — відповідь данців на бажання президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією, яка входить до Королівства Данія. Він заявляв про свої амбіції ще під час першого терміну в Білому домі.

«Ви коли-небудь дивилися на карту і думали: «Знаєте, що потрібно Данії? Більше сонця, пальм і роликових ковзанів». Що ж, у нас є можливість, яка випадає раз у житті, перетворити цю мрію на реальність», — йдеться в тексті петиції.

Станом на ранок 12 лютого вона зібрала понад 200 тисяч онлайн-підписів користувачів. Невідомо, як довго триває збір голосів.

«Це в національних інтересах — просувати надзвичайну спадщину нашої нації, тому Каліфорнія стане Новою Данією. Лос-Анджелес? Більше схоже на Løs Ångeles», — додали автори звернення.

Хоча Løs Ångeles — це жарт, на півдні Каліфорнії розташоване місто, відоме як «данська столиця Америки» — Солванг. Його у 1911 році заснували троє іммігрантів з Данії.

Туристи приїжджають у Солванг заради випічки еблесківер, скандинавських вітряків, головної вулиці Копенгаген Драйв і музею данського казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Данські королівські особи теж відвідували місто.

Саме на честь відомого письменника ініціатори петиції хочуть перейменувати Діснейленд — на Ганс Крістіан Андерсенленд.

«Мікі Маус у шоломі вікінга? Так, будь ласка», — кажуть автори.

Утім, внизу петиції є напис дрібним шрифтом: «Відмова від відповідальності: ця кампанія на 100% реальна... У наших мріях».