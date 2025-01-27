Двоє українців зникли в горах Румунії — їхній родич погрожував рятувальникам, тож його запросили до пошуків

У горах румунської провінції Марамуреш заблукали двоє українців. Рятувальники не змогли знайти їх одразу — тоді родич зниклих почав погрожувати їм судом.

Про це повідомляє служба гірських рятувальників регіону.

До надзвичайників звернулися двоє українців та попросили про допомогу, надавши свої координати. Група швидкого реагування вирушила до них, однак постраждалих так і не знайшли, хоча їм дали вказівку нікуди не йти.

Попри те, що було ще темно, рятувальники обійшли територію. Близько четвертої години ранку вони вирішили припинити пошуки до світанку, коли можна буде залучити дрони. Як пишуть надзвичайники, під час операції їм телефонував родич зниклих. Він ображав команду і погрожував «судовим позовом, який розпочнуть його адвокати в Румунії», через те, що українців не можуть знайти.

«Ми запрошуємо нашого українського друга, який, певно, передивився забагато фільмів у своєму житті, приєднатися до нашої спроби знайти його друзів. Ми радимо йому вдягнутися як слід і піти з нами в гори. Маємо сумніви, що він прийде, а щодо погроз з його адвокатами... Враховуючи мінусову температуру, можемо сказати, що вони залишають нас «холодними», — відповіли у службі.

Пізніше двох українців знайшли живими. Їх госпіталізували, щоб провести медичне обстеження. Якщо все буде добре, постраждалих передадуть відповідним органам.