У США авіакомпанія зніматиме пасажирів з рейсів через тату і прозорий одяг

Американська авіакомпанія Spirit Airlines оновила вимоги до зовнішнього вигляду пасажирів. Тепер їх можуть зняти з рейсу, якщо у них є «відверті» тату або відкритий одяг.

Про це пише CNN.

З 22 січня пасажирів авіакомпанії можуть не пустити на борт або висадити з літака, якщо вони босі або «неналежним чином одягнені». Тобто якщо їхній одяг чи прикраси, зокрема тату, мають «непристойний, розпусний чи образливий характер».

Spirit Airlines пояснює, що «непристойний одяг» — це зроблений з прозорої тканини або занадто відкритий. Тобто із відкритими грудьми, сідницями чи іншими інтимними частинами.

Раніше авіакомпанія вже забороняла пасажирам ходити босоніж і носити одяг, який виглядає «розпусним, непристойним або образливим». Але тепер вимоги оновили й уточнили.

У жовтні 2024 року американка Тара Кехіді розповіла, що стюардеса Spirit Airlines попросила її з подругою вийти з літака, бо вони одягнулися в кроп-топи. Такі ситуації траплялися і в інших авіакомпаніях. У 2019 році авіакомпанія American Airlines вибачилася перед Латішою Роу — її ледве не зняли з рейсу через те, що вона була в комбінезоні без бретелей.