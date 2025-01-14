Медіа писали про смерть акторки Барбари Брильської. Насправді померла її тезка, теж зірка кіно

Днями Спілка польських театральних діячів повідомила про смерть акторки Барбари Рильської. Деякі медіа переплутали її з Барбарою Брильською, відомою в Україні за роллю в радянському фільмі «Іронія долі».

Рильська пішла з життя 11 січня у віці 89 років. Відома в Польщі мисткиня виступала на сценах театрів, а також з’являлася на телеекранах. Зокрема, вона грала в комедії «Man — Woman Wanted» 1973 року. Однак виникла плутанина через схожість імен — ресурси випадково «поховали» акторку Барбару Брильську.

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Брильська також грала в театрі, а ще знялася у фільмах радянських, німецьких, чехословацьких і болгарських кінорежисерів. Зараз актрисі 83 роки, вона завершила кар’єру та живе у Варшаві.

«Кажуть, неправдива новина про смерть віщує нам довге життя. Тож пані Барбаро, живіть сто років! А тепер серйозно — це, на жаль, показує стан медіа сьогодні. «Р» і «Б» — невелика різниця, але водночас прірва», — прокоментував ситуацію польський журналіст Роман Чеярек.