Кожен пʼятий британець щороку отримує жахливий подарунок на Різдво

Кожен пʼятий мешканець Великої Британії щороку отримує невдалий або небажаний подарунок на Різдво.

Про це йдеться в дослідженні британської незалежної організації із захисту прав споживачів Which?, передає The Guardian.

Which? опитала 2 000 людей — і 21% поскаржились на свої різдвяні подарунки. Найгіршими подарунками назвали вживану сушарку для білизни, яку 19-річна дівчина отримала від свого хлопця, ростбіф для вегетаріанця та передарований з попереднього року гель для душу.

Третина опитаних зізналася, що намагається позбутися невдалих подарунків — 12% відносять їх до благодійної крамниці, 10% — передаровують, а 5% — продають.

Експерти з прав споживачів у Which? припускають, що людям може бути важко купити гарний подарунок для родичів або друзів.

За даними поштової компанії Post Office, на початку 2023 року британці повернули різдвяних подарунків на загальну суму £232 мільйони. У середньому кожен подарунок коштував £74.