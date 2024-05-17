На Черкащині депутати міськради запросили познайомитися нового начальника ТЦК, а він роздав їм повістки

На Черкащині депутати міської ради Канева запросили на сесію нового начальника ТЦК, щоб познайомитися. А представники ТЦК вручили депутатам повістки.

Про це міський голова Канева Ігор Ренькас розповів у коментарі місцевому виданню 18000.

Він сказав, що міськрада за проханням ТЦК надала списки працівників виконавчих органів і депутатів. За його словами, начальник ТЦК хотів, щоб міська рада роздала повістки депутатам, але мер відповів, що таких повноважень у міськраді не мають.

Ренькас розповів, що запросив нового воєнкома, щоб він познайомився з депутатами міськради та представився. Він прийшов і оголосив, що зараз його працівники роздадуть усім повістки.

Загалом у Канівській міській раді 26 депутатів і, за словами міського голови, жоден із них військову службу не проходить. Як розповіла місцевому виданню «ВиЧЕрпно» секретарка міськради Оксана Пʼяткова, на сесії повістки отримали шість депутатів. Їм роздали сповіщення про те, що вони мають уточнити свої військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію.

«Перед сесією ці повістки роздавали ми в міськраді. Троє депутатів прийшли їх добровільно отримати. Потім ми повернули невручені повістки у військкомат, тому представники ТЦК прийшли на сесію, аби їх роздати», — розповіла Пʼяткова.