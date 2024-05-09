Німецька міністерка приїхала в Київ, але не встигла зустрітися зі своїм колегою до його відставки

Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва, аби зустрітися з віцепремʼєром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим. Однак саме сьогодні, незадовго до її приїзду, Верховна Рада відправила Кубракова у відставку.

Про це повідомляє Die Welt.

Шульце планувала підготувати з Кубраковим конференцію з відновлення України, яка має відбутися 11—12 червня в Берліні. Задля цього жінка 16 годин добиралася до Києва літаком, автомобілем і потягом.

«Це справді неприємна новина», — відреагувала Шульце.

Відставку Кубракова вона вважає «особисто дуже, дуже сумною». За її словами, Кубраков був дуже відданий боротьбі з корупцією і досяг успіху.

«І ми разом з ним просували багато проєктів», — додала Шульце.

Німецька міністерка зазначила, що дійсно хотіла і була готова зустрітися з Кубраковим, щойно приїхала. Водночас через неочікувану відставку Кубраков лише зміг подарувати їй намисто з білим голубом миру, яке вона носила під час візиту. Потім Шульце прийняв міський голова Києва Віталій Кличко.