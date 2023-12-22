В Одесі жінка вирішила налякати свого колишнього мобілізацією, а військовий допоміг — силоміць затягнув чоловіка до швидкої

Учора соцмережами ширилося відео, де військові, нібито співробітники ТЦК, силоміць заштовхують чоловіка в карету швидкої допомоги з військовими номерами та нібито намагаються його мобілізувати.

У ТЦК провели розслідування — в результаті перевірки виявилося, що співробітники ТЦК не брали в цьому участі.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Те, що відбувається на відео, в ОК «Південь» пояснили так: жінка «вмовила» свого знайомого військового допомогти їй «залякати мобілізацією» свого чоловіка, з яким веде розлучний процес і не може поділити майно.

Тоді військовослужбовець супроводжував на цій швидкій поранених і хворих до шпиталів.

В ОК «Південь» повідомили, що службове і досудове розслідування тривають.