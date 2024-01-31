У Індії випустили з-під варти голуба, якого підозрювали у шпигунстві на Китай

У індійському місті Мумбаї звільнили голуба після восьми місяців тримання під вартою у ветеринарній клініці. Птаха підозрювали у тому, що китайці використовували його для шпигунства.

Про це повідомляє індійське видання Press Trust of India з посиланням на заяву представника місцевої поліції.

Ветеринарна клініка у районі Парел цього тижня звернулася до поліції по дозвіл звільнити голуба, а наступного дня його випустили на волю.

Поліцейські затримали птаха у травні минулого року на індійській нафтовій пристані Пір Пау в передмісті Чембура. На його ніжці було два кільця — одне з міді, інше з алюмінію. На нижній стороні обох його крил виявили китайські ієрогліфи.

Тоді поліція зареєструвала на птаха справу про шпигунство, але після завершення розслідування усі звинувачення з нього зняли.

Правоохоронці зʼясували, що птах брав участь у перегонах на Тайвані, але випадково залетів до Індії.